Нижнекамский лагерь «Кама» с 1 июня будет сотрудничать с «Артеком»

С 1 июня нижнекамский лагерь «Кама» будет сотрудничать с центром «Артек», сообщает минмолодежи РТ.

«Для нас важно, чтобы в Татарстане, в одном из самых живописных мест Нижнекамского района, появился современный детский лагерь. Здесь есть абсолютно всё для качественного и интересного отдыха детей, для их разностороннего развития. Мы гордимся тем, что вошли в проект „Губернаторский лагерь“, получив таким образом знак качества „Артека“», — сказал министр молодежи Дамир Фаттахов.

Так, в «Каме» будут проводиться образовательные смены «Артека». В лагере будут проводить профильные смены с учетом интересов и талантов детей.

Напомним, в марте прошлого года в лагере «Кама» в рамках республиканской программы «Лето — детям» началась модернизация: обновили входную группу, сделали ремонт в столовой и капремонт в корпусах. Кроме того, на территории лагеря появились спортивные площадки, футбольное поле, хоккейный корд, тематические арт-объекты и другие предметы благоустройства.