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Новый парк «Детство» открыли в селе Пестречинского района РТ Ленино-Кокушкино

На его строительство из республиканского бюджета было выделено 20 млн руб.

Сегодня в селе Пестречинского района РТ Ленино-Кокушкино открыли новый парк «Детство».

В приветственной речи глава района Ильхам Кашапов отметил, что администрация постаралась учесть все пожелания жителей этого села, поэтому на площадке имеются как игровые зоны, так и специальные тренажеры.

Ранее на территории парка площадью более 5 тыс. квадратных метров располагалась находящаяся в аварийном состоянии школа. Сейчас же на ней построили большую баскетбольную площадку, амфитеатр, «танцующий» фонтан с подсветкой, детскую и зеленую зоны. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 20 млн руб.

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