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Татарстанца осудят за хранение наркотиков в крупном размере

Полицейские обнаружили в его доме свыше 2-х кг запрещенных веществ.

Татарстанца осудят за то, что он запасся «травкой»

В  одном из частных домов, расположенных на территории г. Болгар, найдены растительные наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. Здание принадлежит 41-летнему безработному местному жителю.

Согласно проведенной экспертизе, обнаруженная субстанция представляет собой около 330 гр. марихуаны и примерно 1715 гр. конопли. Злоумышленник рассказал, что занимался сбором и держанием наркотикосодержащих растений в целях личного использования.

Татарстанцу инкриминируется незаконное хранение и изготовление наркосредств в крупном размере. Подозреваемому грозит пребывание за решеткой сроком от 3 до 10 лет.

КВ
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