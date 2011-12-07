В КФУ тестируют переболевших коронавирусом на наличие антител, передает пресс-служба университета.

«Так, мы с помощью разработанной нами тест-системы определяем титр антител у доноров, у которых впоследствии берут плазму для переливания тяжелобольным пациентам с COVID-19. Это пациенты с подтвержденным диагнозом. Только они могут стать донорами. Донорство заключается в том, что они сдают приблизительно 600 мл плазмы в ходе специальной процедуры — плазмафереза», — рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Альберт Ризванов.

Он также уточнил, что у 12 из 14 протестированных доноров обнаружен высокий титр антител — от 1:160 до 1:640.

Ризванов также отметил, что 5 пациентов уже получили лечение на базе переливания плазмы крови в РКБ.

Напомним, КФУ, Казанский ГМУ Минздрава России, Республиканский центр крови МЗ РТ и РКБ оказывают помощь в научном сопровождении проекта и тестировании на уровень антител к SARS-CoV-2 в рамках приказа минздрава РТ.