В последний день весны в Татарстане утонули 2 человека – мужчина и 6-летний мальчик

Предварительно стало известно, что мальчик ушел из дома ночью – почти в полночь, 30 мая. Неизвестно, что сподвигло ребенка выйти в темень и пойти на пруд. Вещи малыша нашли на берегу водоема. Само тело всплыло утром 31 мая.

В этот же день – 31 мая в 11 часов из пруда села Карас вытащили утонувшего накануне местного жителя. Тело 37-летнего мужчины вытащили спасатели Зонального поисково-спасательного отряда №3, которые обнаружили его на глубине 4 метров 40 метрах от берега.

МСЧ РТ предупреждает жителей республике об опасности раннего купания. Водоемы еще не прогрелись, поскольку солнечных и жарких дней было мало. Не стоит купаться особенно в нетрезвом виде, сообщается на сайте министерства.