В РТ поймали очередного браконьера

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В Мамадышском районе Татарстана приостановлена деятельность местного жителя, занимавшегося противозаконным рыболовством. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Согласно официальным данным, правонарушение произошло на берегу р. Омарка — на нерестовом участке. Злоумышленник сумел добыть более 25 экземпляров биоресурсов, среди которых такие рыбы, как стерлядь, карась и лещ.
Выяснилось, что тихая охота проходила без разрешительной документации и посредством запрещенного способа ловли.
В настоящий момент татарстанцу инкриминируется незаконный вылов водных биоресурсов. Подозреваемому грозит пребывание за решеткой общим сроком до 2-х лет.