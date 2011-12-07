В РТ поймали очередного браконьера

В Мамадышском районе Татарстана приостановлена деятельность местного жителя, занимавшегося противозаконным рыболовством. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Согласно официальным данным, правонарушение произошло на берегу р. Омарка — на нерестовом участке. Злоумышленник сумел добыть более 25 экземпляров биоресурсов, среди которых такие рыбы, как стерлядь, карась и лещ.

Выяснилось, что тихая охота проходила без разрешительной документации и посредством запрещенного способа ловли.

В настоящий момент татарстанцу инкриминируется незаконный вылов водных биоресурсов. Подозреваемому грозит пребывание за решеткой общим сроком до 2-х лет.



