В Татарстане дважды оштрафовали нелегального перевозчика

В Татарстане дважды оштрафовали водителя автобуса, осуществлявшего нелегальную перевозку пассажиров из Балтаси в Казань, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

В первый день задержания в отношении нарушителя составили протоколы по статье «Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» и по статье «Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса». Мужчине грозит штраф до 30 тыс. рублей по первому протоколу и 5 тыс. рублей по второму. Автобус поместили на штрафстоянку.

Однако на следующий день тот же водитель был задержан на другом транспортном средстве. В отношении него применили аналогичные санкции, автобус поместили на штрафстоянку.