Врио ректора КНИТУ КХТИ назначен Юрий Казаков

Врио ректора КНИТУ назначен Юрий Казаков, сообщили в пресс-службе правительства РТ.

Премьер-министр республики Алексей Песошин представил Казакова ученому совету вуза.

Юрий Казаков окончил КГТУ, в течение 10 лет работал в Нижнекамском химико-технологическом институте, после чего занимал руководящие должности в компании СИБУР. Обязанности ректора КНИТУ Казаков начал исполнять с сегодняшнего дня (1 июня).

Напомним, ректора КНИТУ Сергея Юшко минобразования РФ временно отстранило от должности на период производства по уголовному делу до его прекращения или до вступления в силу решения суда.