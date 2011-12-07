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Врио ректора КНИТУ КХТИ назначен Юрий Казаков

27 мая ректора КНИТУ Сергея Юшко временно отстранили от должности до окончания производства по уголовному делу.

Врио ректора КНИТУ назначен Юрий Казаков, сообщили в пресс-службе правительства РТ.

Премьер-министр республики Алексей Песошин представил Казакова ученому совету вуза.

Юрий Казаков окончил КГТУ, в течение 10 лет работал в Нижнекамском химико-технологическом институте, после чего занимал руководящие должности в компании СИБУР. Обязанности ректора КНИТУ Казаков начал исполнять с сегодняшнего дня (1 июня).

Напомним, ректора КНИТУ Сергея Юшко минобразования РФ временно отстранило от должности на период производства по уголовному делу до его прекращения или до вступления в силу решения суда. 

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