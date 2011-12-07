Запустить исследования вакцины от коронавируса с участием детей планируют в начале 2021 года, заявил глава российского исследовательского центра «Вектор» Ринат Максютов.

Но сначала вакцина должна пройти официальную регистрацию.

«После получения положительных результатов и регистрации можно будет расширять контингент исследуемых как по возрасту, то есть включать детское население, возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям, которые в настоящее время, в рамках первой и второй фазы клинических исследований, не включаются», — отметил Максютов.

Напомним, что в России ведется дискуссия о необходимости на законодательном уровне ограничить посещение детских садов и школ детьми, у которых отсутствует прививка от коронавируса. Против обязательной вакцинации от COVID-19 уже выступили такие известные личности, как актриса и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова, российская телеведущая, журналист и блогер Ирена Понарошку, председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец.