Жители татарстанского села убрали 30 тонн мусора за 1 день

31 мая жители села Татарский Янтык, расположенного в Лаишевском районе, вышли на большую санитарную уборку. Предметом воскресника стала огромная свалка, которая образовалась на окраине села.

За один только день было собрано и вывезено 30 тонн мусора, причем его попутно разделяли. Вторсырье будет отправлено на переработку.

Еще одна несанкционированная свалка была обнаружена и ликвидирована в поселке Куланга Кайбицкого района. На территории 1 тысячи кв. метров были свалены резиновые шины, древесные и строительные отходы. Нарушителя природоохранного законодательства выявили. Ему грозит солидный штраф, сообщается на сайте министерства экологии РТ.