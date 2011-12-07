78% россиян сочли достаточными предпринимаемые на голосовании санитарно-эпидемиологические меры

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин представил результаты социологического исследования россиян об их отношении к предпринимаемым на голосовании по поправкам в Конституцию РФ санитарно-эпидемиологическим мерам.

Оказалось, что 78% россиян сочли их достаточными, а еще 9% и вовсе избыточными.

Также Кирилл Родин добавил: информированность населения оказалась достаточно высокой. На высоком уровне был и процесс дистанционного голосования.