Антон Лукаш: Фейки стали грубее, наивнее

Кандидат социологических наук, член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш рассказал о наиболее частых фейках, к которым прибегают в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Он отметил: накопилась база методик распространителей фейков. Ранее действовавшие фейки вскрываются на автомате, в связи с чем их авторам приходится импровизировать. Активность распространителей фейков возрастает к концу голосования, но не отличается от избирательного процесса прошлых лет.

В частности, на участках встречаются попытки проголосовать дважды.

«Такие случаи выявляются и пресекаются. Методика такая: человек проголосовал, приходит второй раз», — сказал Лукаш.

Практика последней недели показала вброс большого количества фотографий, в том числе с якобы организованной процедурой голосования на пеньках.

«Это легко проверяется: находим участок через НОМ, выходим на наблюдателей через Общественную палату, взаимодействуем с избирательными комиссиями и формируем мнение», — объяснил эксперт.

Он подытожил: «Фейки стали грубее, наивнее».