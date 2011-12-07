Большинство молодых татарстанцев готовы выразить свою позицию по поправкам к Конституции РФ

На конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ», председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова заявила, что татарстанская молодежь активно присоединяется ко всенародному голосованию по Конституции РФ.

«Молодежь республики всегда активна. Это очень здорово. В инициативности молодежи залог успешного развития обществ. По имеющимся у нас данным, более 60% молодых татарстанцев собираются участвовать в голосовании по поправкам к Главному документу нашей страны», — заявила Абросимова

Абросимова призвала молодых татарстанцев активнее проявлять свою позицию, вносить свой клад в формирование будущего Татарстана.

«Мы провели большую разъяснительную работу среди молодежи. Изложили суть предлагаемых поправок. Рассказали о том, что они подразумевает. И к чему приведут нововведения», — подытожила Абросимова.

Председатель Молодежного правительства подчеркнула, что представители объединения не агитировали за или против поправок. Главной их целью было простимулировать сознательность молодых граждан.