Челнинец стал жертвой обмана московского афериста. Сейчас решается вопрос об уголовном деле, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что о накоплениях челнинца мошенники узнали из разговора с ним по телефону, а потому на протяжении трех дней они звонили ему с 20-ти разных номеров, представлявшись сотрудниками банка. Так, дабы обезопасить свои счета, мужчина, следуя всем телефонным указаниям, осуществил восемь переводов, что в сумме составило 700 тысяч рублей. Только после случившегося он осознал о том, что стал жертвой обмана и обратился в правоохранительные органы.

Позже полицейскими было установлено, что звонки совершались из Москвы и Московской области, и счета, на которые были переведены деньги, были зарегистрированы там же. Сейчас решается вопрос об уголовном деле по статье 159 УК РФ.