Член Совета Федерации от РТ: Поправки к Конституции являются каркасом будущей России

Член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов объявил, что выступил в поддержку поправок к Конституции, так как они являются каркасом будущей России.

По словам Морозова, основной действующий закон не меняли 27 лет и за это время «накопилось такое количество вопросов, а в чем-то и претензий к ее тексту, что, если бы мы ее не меняли, то сама Конституция стала бы препятствием на пути развития нашей страны».

По его мнению, «важно, что в этих поправках прозвучала базовая мысль: единство языков, этносов, культур как единой культуры нашей многонациональной страны, равноправие наших культур»