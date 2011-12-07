«День поля в Татарстане-2020»: где пройдет и что посмотреть

Со 2 по 4 июля в Татарстане состоится крупнейшая выставка в полевом формате для фермеров «День поля в Татарстане-2020». Ее экспозиции развернутся на территории Лаишевского района.

На мастер-классах аграриям расскажут о том, как оценить пригодность почвы и правильно выбрать семена. А на выставке сельхозтехники можно будет воочию увидеть работу редкого агрегата - камнесборщика, его задача - помочь сельхозпроизводителям очистить поля от камней.

На выставке представят свою продукцию для фермеров порядка 200 экспонентов из 24 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Бесплатные автобусы для посетителей будут курсировать из Казани каждые 30 минут от проспекта Победы и Центрального стадиона.