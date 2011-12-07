Гильмутдинов: Поправки гарантируют защиту и сохранение традиций, культуры многонациональных народов

Поправки к Конституции РФ закрепят важные нормы для россиян, считает депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«Поправки закрепляют позицию о том, что минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума — это очень важная норма. Они (поправки — прим. Т-и) гарантируют защиту и сохранение традиций, культуры многонациональных народов, в том числе языка», — отметил депутат.

Гильмутдинов также уточнил, что за поправками последует ряд соответствующих федеральных законов и нормативных актов. Это необходимо для реализации всех новых положений.

Напомним, сегодня, 1 июля, проходит основной день всероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ.