Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Глава Минстроя РТ принял участие в голосовании по поправкам к Конституции в Елабуге

Фарит Ханифов отметил, что активность елабужан очень высокая, за что всех и поблагодарил.

Глава Минстроя РТ Фарит Ханифов отметил активность елабужан в голосовании по поправкам к Конституции и сам для этого прибыл на участок № 1390, сообщает газета «Новая Кама».

По словам председателя участковой комиссии Анны Фирсовой, возможностью досрочного голосования воспользовались 75% жителей, закрепленных за участком.

По мнению Ханифова, это очень важный день, а необходимость что-то менять чувствует каждый. После он отметил, что активность елабужан очень высокая, за что всех и поблагодарил.

КВ
Лента новостей