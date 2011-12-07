Глава Минстроя РТ принял участие в голосовании по поправкам к Конституции в Елабуге

Глава Минстроя РТ Фарит Ханифов отметил активность елабужан в голосовании по поправкам к Конституции и сам для этого прибыл на участок № 1390, сообщает газета «Новая Кама».

По словам председателя участковой комиссии Анны Фирсовой, возможностью досрочного голосования воспользовались 75% жителей, закрепленных за участком.

По мнению Ханифова, это очень важный день, а необходимость что-то менять чувствует каждый. После он отметил, что активность елабужан очень высокая, за что всех и поблагодарил.