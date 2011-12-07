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Госавтоинспекторы РТ оштрафовали более 20 тысяч «тонировщиков» с начала года

Стекла, тонированные с нарушением нормативов, могут увеличить время реакции водителя особенно в темное время суток и стать причиной ДТП.

В Татарстане с начала года госавтоинспекторы привлекли более 20 тыс. любителей «тонировки», сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

«Стекла, тонированные в нарушение нормативов, могут увеличить время реакции водителя особенно в темное время суток, что может привести к ДТП с трагическими последствиями», — уточнили в ведомстве.

За нарушение требований к светопропусканию стекол на автомобиле предусмотрен штраф — 500 рублей, а также снятия «тонировки» на месте выявления правонарушения. А в случае повторного правонарушения водителю грозит административное наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

КВ
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