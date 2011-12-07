Ильнар Гирфанов: Тот прогресс, который есть в республике, необходимо сохранить

Голосование о поправках в Конституцию страны вышло на финишную прямую. Сегодня последний день, когда граждане могут отдать свой голос за или против их принятия. На одном из избирательных участков свой голос отдал заместитель руководителя управления кадровой политики и образовательных проектов ЦИК ВПП «Единая Россия» Ильнар Гирфанов.

«Я считаю, что сегодня важный день для нашей страны. Мы голосуем за будущее нашей страны, будущее нашей республики. Я работаю в данный момент в Москве, но специально приехал в этот день в Татарстан, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию. Я считаю, что тот прогресс, который есть в республике, необходимо сохранить и двигаться дальше вместе с Российской Федерацией. Очень много поправок направлено на социальное благополучие граждан. Я считаю, что наше страна пришла к тому, что права человека и его благополучие ставятся на первое место», — отметил Ильнар Гирфанов.

Вместе с тем он выразил надежду, что 1 июля станет праздничной для всех россиян.

«Сегодня праздничный день. Я думаю, что добрая традиция сохранится, и в будущем мы будем отмечать 1 июля как важнейшую дату в нашей стране», — поделился Ильнар Гирфанов.