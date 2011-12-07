Казанцы продолжают голосовать за поправки в Конституции РФ

На входе в зал для голосования необходимо пройти определенную процедуру: каждому человеку измеряют температуру бесконтактным термометром, предлагают встать на дезинфицирующий коврик, вручают запечатанный пакет, в котором медицинская маска, перчатки и шариковая ручка. И только после этого можно пройти к столу за бюллетенем. Кстати, коврики обрабатываются антисептиком через каждые 15-20 минут, в зависимости от количества голосующих.

Члены избирательной комиссии работают в защитных халатах, перчатках и с защитным экраном.

Как рассказали наблюдатели, работающие на участке, голосование идет нормально. С утра народу было больше. Все, с кем удалось пообщаться, считают правильным решение организовать выездные пункты голосования. Это дало возможность многим проголосовать заранее, поэтому на участках нет такого наплыва народа. А это очень важно для соблюдения социальной дистанции и мер безопасности во время сложной эпидемиологической обстановки.