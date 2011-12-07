Минниханов поручил установить в Татарстане бюст участника обороны Брестской крепости

Рустам Минниханов поручил установить бюст участника обороны Брестской крепости, героя Советского Союза Петра Гаврилова в Татарстане, сообщает пресс-служба президента РТ.

Место установки бюста пока не определено.

Петр Гаврилов родился 17 июня 1900 года в селе Альведино в Лаишевском районе (сейчас – Пестречинский район) Казанской губернии. Он окончил Владикавказскую пехотную школу и Военную академию им. Фрунзе. В звании майора был назначен командиром 44-го стрелкового полка. В 1939-1940 годах участвовал в Советско-финской войне, а с мая 1941 его полк дислоцировался в Бресте.

22 июня 1941 года Гаврилов возглавлял группу бойцов из первого батальона полка, а 23 июня попал в плен с тяжелым ранением. После освобождения его отправили в фильтрационный лагерь на Дальнем Востоке. Факт сотрудничества с нацистами не был подтвержден.

Народным героем Петр Гаврилов стал в 1955 году после выхода на радио цикла передач «В поисках героев Брестской крепости».