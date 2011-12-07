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Минниханов поручил установить в Татарстане бюст участника обороны Брестской крепости

Место установки бюста героя Советского Союза Петра Гаврилова пока не определено.

Рустам Минниханов поручил установить бюст участника обороны Брестской крепости, героя Советского Союза Петра Гаврилова в Татарстане, сообщает пресс-служба президента РТ.

Место установки бюста пока не определено.

Петр Гаврилов родился 17 июня 1900 года в селе Альведино в Лаишевском районе (сейчас – Пестречинский район) Казанской губернии. Он окончил Владикавказскую пехотную школу и Военную академию им. Фрунзе. В звании майора был назначен командиром 44-го стрелкового полка. В 1939-1940 годах участвовал в Советско-финской войне, а с мая 1941 его полк дислоцировался в Бресте.

22 июня 1941 года Гаврилов возглавлял группу бойцов из первого батальона полка, а 23 июня попал в плен с тяжелым ранением. После освобождения его отправили в фильтрационный лагерь на Дальнем Востоке. Факт сотрудничества с нацистами не был подтвержден.

Народным героем Петр Гаврилов стал в 1955 году после выхода на радио цикла передач «В поисках героев Брестской крепости».

КВ
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