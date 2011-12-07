Озеленение казанского центра планируют довести до мировых стандартов

Как сообщил в ходе пресс-конференции глава ООО «Аксиом Архитект» руководитель проектной группы по разработке концепции устойчивого развития исторического поселения Казани, глава ООО «Аксиом Архитект» Олег Маклаков, в историческом центре Казани существует возможность довести уровень озеленения до 30%.

Такой показатель соответствует мировым стандартам. Достичь его возможно одновременно развивая существующие ландшафтные проекты и создавая новые.

Как рассказал Олег Маклаков, концепция устойчивого развития исторического центра столицы Татарстана разрабатывалась в течение двух лет и была представлена мэру Ильсуру Метшину. При этом глава города принимал участие в деятельности рабочей группы по ее разработке.