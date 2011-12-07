Первый этап реконструкции волжского водозабора может занять пять лет

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова сообщила, что на первый этап реконструкции комплекса зданий старого волжского водозабора, который вошел в список объектов культурного наследия в 2015-м, может уйти пять лет. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Балтусова заявила, что надеется на то, чтобы у представителей инвестора хватило средств, дабы сейчас создается архитектурно-планировочная концепция на участке. На согласование по дорожной карте и укреплению острова и соединению его с сушей может уйти пять лет, поскольку его развитие связано с регулированием водного хозяйства, а это только первый этап.

Сам участок находится под водой еще с 50-х, поэтому на сегодняшний день он сильно подмыт поднявшейся Волгой. На данный момент в планах у инвесторов проложить к острову дорогу для возможного развития там инфраструктуры.