Председатель избиркома Заинского района: Высокая явка избирателей наблюдается как в городе, так и в районе

Председатель территориальной избирательной комиссии Заинского района Эльмира Хузина рассказала о большой активности местных жителей в голосовании по изменениям в Основной закон России. Об этом передает «Заинск-информ».

Хузина отметила, что высокая явка избирателей наблюдается как в городе, так и в районе, где всего на территории Заинского района открыто 64 участка. Она рассказала, что сегодня, после завершения голосования – восьми часов вечера, перед представителями комиссии предстоит большая работа подведения его итогов за всю неделю.

Кстати, она также сообщила, что те, кто не сможет добраться до избирательного участка, могут воспользоваться помощью избирательной комиссии, после чего те приедут к ним на дом. Для этого необходимо просто связаться с представителем своего избирательного участка.