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Председатель ЦИК РТ принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Андрей Кондратьев голосовал на избирательном участке по месту прописки.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев принял участие во всероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок к конституции РФ.

Кондратьев проголосовал на избирательном участке по месту прописки.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ идет с 25 июня. За это время на избирательных участках Татарстана проголосовали 71,58% избирателей республики (более 2,1 млн человек). Сегодня, 1 июля, проходит основной день всероссийского голосования. 

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