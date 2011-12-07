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Путин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Президент России проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ.

Глава государства проголосовал на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук.

Путин прибыл на участок в 10:57. После того, как он проголосовал, ему выдали набор голосующего, в который входит: ручка, значок, браслет, календарик и билет программы «Миллион призов».

Агентство отмечает, что президент прибыл на участок без маски и перчаток, однако перед голосованием в помещении провели дезинфекцию. 

КВ
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