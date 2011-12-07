Сария Сабурская: Равные избирательные права на территории республики были соблюдены

Сегодня по всей стране проходит заключительный день голосования о поправках в Конституцию РФ. О том, как в Татарстане реализуются равные избирательные права, в ходе пресс-конференции рассказала Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

В частности, проголосовать за или против поправок в Конституцию РФ имели возможность и следственно-арестованные граждане, для чего в следственных изоляторах были организованы закрытые избирательные участки. В общей сложности республике находится 1800 следственно-арестованных, с 25 по 30 июня 81% из них воспользовались правом проголосовать.

Отдельное внимание в работе аппарата Уполномоченного по правам человека уделяется категории маломобильных граждан. В частности, 91% избирательных участков расположились на первых этажах зданий.

Сария Сабурская отметила работу мобильных избирательных участков: в общей сложности на территории Татарстана работал 201 автобус и 197 шатров, в которых разместились избирательные участки на свежем воздухе.