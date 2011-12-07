Стопкоронавирус.рф запаздывает с обновлением данных

Во время конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ, Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина пояснила, что информация, опубликованная на портале Стопкоронавирус.рф, запаздывает по сравнению со сведениями, предоставляемыми Оперштабом республики.

«Это проблема чисто техническая. Стопкоронавирус аккумулирует данные со всей России. Оперштаб РТ главным образом имеет дело с ситуацией в Татарстане. Цифры на федеральном портале обновляются с определенной задержкой», — заявила Патяшина.

На сегодняшней день в РТ зафиксировано 16 смертей от COVID-19. А не 11, как сообщается на интернет-ресурсе Стопкоронавирус.рф.