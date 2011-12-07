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Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре и грозе 2 июля

Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

2 июля в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер, предупредили в МЧС по РТ. Непогоду прогнозируют ночью и днем. Ожидается, что порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

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