В Казани в парке «Черное озеро» начали обновлять покрытие дорожек

В Казани в парке «Черное озеро» рабочие приступили к обновлению дорожек, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

«В рамках третьей очереди благоустройства общественного пространства на главных аллеях гранитную крошку заменят брусчаткой», — уточняется в сообщении.

В будущем покрытие планируют заменить и по периметру озера — здесь проложат беговые резиновые дорожки длиной до одного километра. Кроме того, в рамках третьей очереди благоустройства в парке увеличат количество зеленых насаждений и отреставрируют арку со стороны улицы Лобачевского.

Напомним, реконструкция парка «Черное озеро» началось в 2015 году.