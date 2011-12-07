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В Казани в парке «Черное озеро» начали обновлять покрытие дорожек

На главных аллеях гранитную крошку заменят брусчаткой.

В Казани в парке «Черное озеро» рабочие приступили к обновлению дорожек, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

«В рамках третьей очереди благоустройства общественного пространства на главных аллеях гранитную крошку заменят брусчаткой», — уточняется в сообщении.

В будущем покрытие планируют заменить и по периметру озера — здесь проложат беговые резиновые дорожки длиной до одного километра. Кроме того, в рамках третьей очереди благоустройства в парке увеличат количество зеленых насаждений и отреставрируют арку со стороны улицы Лобачевского.

Напомним, реконструкция парка «Черное озеро» началось в 2015 году.

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