В Казани в парке «Черное озеро» начали обновлять покрытие дорожек

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани в парке «Черное озеро» рабочие приступили к обновлению дорожек, сообщили в Дирекции парков и скверов города.
«В рамках третьей очереди благоустройства общественного пространства на главных аллеях гранитную крошку заменят брусчаткой», — уточняется в сообщении.
В будущем покрытие планируют заменить и по периметру озера — здесь проложат беговые резиновые дорожки длиной до одного километра. Кроме того, в рамках третьей очереди благоустройства в парке увеличат количество зеленых насаждений и отреставрируют арку со стороны улицы Лобачевского.
Напомним, реконструкция парка «Черное озеро» началось в 2015 году.