В Набережных Челнах за шесть дней явка на голосование по поправкам к Конституции РФ составила 71%

С 25 июня по 30 июня в Набережных Челнах в голосовании о поправках в Конституцию приняло участие 284 502 человека. При этом в общей сложности в автограде насчитывается 398 501 граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, явка на утро 1 июля составляла 71%.

«Город Набережные Челны во все времена был активным, со дня его основания. Строить завод „Камаз“ в чистом поле приехали целеустремленные люди с соответствующим характером. Это проявляется и в проведении голосовании», — отметил мэр Набережных Челнов в ходе пресс-конференции Наиль Магдеев.

В общей сложности в Набережных Челнах действует 173 избирательных участка, работу которых обслуживает 1637 человек.

Мэр Набережных Челнов также отметил, что высокую явку удалось обеспечить благодаря работе мобильных избирательных пунктов: в общей сложности в городе в роли таковых выступили 32 автобуса и 22 палатки на свежем воздухе. Также в Набережных Челнах около 30 тысяч человек проголосовали на дому.