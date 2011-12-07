В Татарстане изготовили около 3 тыс. трафаретов со шрифтом Брайля для голосующих с ограниченными возможностями здоровья

В Татарстане изготовили около 3 тыс. бланков со шрифтом Брайля, а также запустили работу диспетчерской службы для граждан с ограниченными возможностями здоровья, рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Около 3 тыс. трафаретов изготовлено со шрифтом Брайля для самостоятельного заполнения инвалидами по зрению. Для граждан, имеющих ограничения по слуху, предусмотрена работа единого номера видео- и телефонной связи диспетчерской службы», — уточнила Сабурская.

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья доступная среда для голосования обеспечена на 90% избирательных участков республики.

Кроме того, организована работа горячей линии для данной категории избирателей: по телефонам +7 (939) 345-37- 50 и 236-41-80 (звонки принимаются с 8 часов утра до 8 часов вечера).