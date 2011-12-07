В Татарстане полицейские задержали мужчину, который выращивал марихуану в теплице на даче

В Татарстане задержали безработного жителя Казани, который выращивал у себя на даче в теплице марихуану, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Общая масса кустов конопли составила более одного килограмма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанный находится под подпиской о невыезде.