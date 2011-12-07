В Высокогорском районе из-за пожара умерли двое людей. Одному удалось спастись, сообщает ИА «Татар-информ».

Пожар произошел накануне около двух часов ночи в доме в селе Бимери Высокогорского района. К приезду сотрудников МЧС пламя успело полностью охватить 81 кв. метр. Один мужчина уже успел выбраться из горящего дома, услышав звук сработавших автономных пожарных извещателей. А 83-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, к несчастью, спасти не удалось. Во время ликвидации возгорания, пожарные увидели их обгоревшие тела.

Причина пожара устанавливается.