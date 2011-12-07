Галимова: Перебоев с поставкой вакцины в Татарстане не ожидается

Проблем с поставкой вакцин в Татарстане не ожидается. По плану, все жители должны своевременно получить препараты. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Как заявляют в Правительстве Российской Федерации, производство вакцины поставлено на поток, и люди будут по порциями получать эти вакцины. <> Мы в числе тех субъектов, которые заинтересованы, чтобы к нам поступало как можно больше доз вакцины. Мы ждем, и никаких проблем и перебоев не должно быть», — сказала Галимова.

На данный момент Президентом России поставлена задача о достаточном производстве вакцин, отметила спикер.

«Тот прогноз о необходимости вакцинации 60% граждан к осени предполагает, что производство должно обеспечить это», — подытожила Галимова.

Всего в Татарстане, по последним данным, провакцинировано 532 894 человека, из них 382 344 получили вторую прививку.