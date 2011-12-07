История страны в вещах. Выпуск №8

Каракола

Где-то в 70-х годах прошлого века штурман дальнего плавания, наш земляк Виктор Т. подарил мне эту огромную морскую ракушку - караколу. Он выменял ее на Кубе на ящик одеколона «Кармен». Для кубинок флакон этого одеколона был тогда настоящей роскошью. А для меня каракола стала необычной реликвией нашей дружбы с Виктором на всю жизнь.

Когда-то он замечательно исполнял адажио из балета «Лебединое озеро». Занимался у балетмейстера Вероники Александровны Мартьяновой, которая сама подбирала таланты в балетную студию. О студии и ее знаменитых выпускниках мне довелось писать в газету «Вечерняя Казань». Виктор был солистом во многих постановках.

И неизвестно, как бы сложилась судьба Виктора, если бы не тот судьбоносный день, когда он нам объявил, чтобы его адажио смотрели по телевидению. Мы были в восторге от его выступления, все, кроме его мамы - тети Маруси, замечательной простой женщины со своими понятиями.

- Опозорился на всю страну! Голый! В трико! Да еще девчонку по сцене таскал! Тьфу!

И выбросила костюм Виктора на глазах его партнерши в окно с пятого этажа на улице Декабристов.

Виктор был в шоке! На следующий день он уехал поступать в рижскую мореходку, успев наказать мне, его однокласснице, хоть немного присматривать за матерью. Волком выла тетя Маруся о пропавшем сыне, которого растила одна в невероятно трудных условиях в бараках Соцгорода. Она не отпускала меня от себя... Примирение их оказалось долгим. Я писала письма Виктору, почтовый корабль передавал их ему где-то там, в океане...

Потом я вышла замуж. И Виктор приехал в Казань с молодой женой-рижанкой. Отметили свадьбу. С тех пор вот уже много лет мы дружим семьями. Часто тетя Маруся летала на самолете в Ригу к сыну, внукам. Последние годы жила у меня. Мы очень за эти годы привыкли друг к другу.

Решения Виктор всегда принимал мгновенно. Однажды приехал к нам с нотариусом и заявил, что хочет забрать мать к себе. Нотариус спросила, кому хотела бы тетя Маруся завещать свою комнату, и та уверенно ответила:

- Вероненке!

Так она меня называла.

Тетя Маруся была неграмотной, и за нее должен был расписаться сын. Потому ее спросили, указав на Виктора, знает ли она, кто это. Тетя Маруся уверенно ответила:

- Шут его знает, не знаю я!

Хорошо, что нотариус поняла обстановку, попросила подтвердить родство моих маму, сестру, дочь и нашего общего друга. Когда нотариус ушла, тетя Маруся спросила Виктора:

- Я правильно сказала?

- Конечно, ты ж у нас всегда умница!

И Виктор обнял мать.

Прощаясь у подъезда, мы не смогли сдержать слез...

Сегодня Виктор сошел на берег - живет в Германии, руководит танцевальным ансамблем «Ивушка». Тетя Маруся покоится на рижском кладбище. Семья Виктора разрослась: дети, внуки, правнуки... Новый год по традиции мы встречаем вместе, теперь по скайпу...

Вот такую историю из прошлого я услышала в шуме океанского прибоя караколы...

Вероника Домрачева, Казань

Олимпийка

Идея о необходимости единой формы для спортсменов национальных команд, принимающих участие в Олимпийских играх, возникла в начале XX века. В 1936 году в Олимпийской хартии появилось положение об обязательности единой экипировки для членов сборной одной страны. Олимпийская одежда делится на три категории: форма для выступления на соревнованиях, повседневная одежда для жизни в Олимпийской деревне и парадная - для посещения официальных мероприятий. Повторять один и тот дизайн формы из года в год, по решению Международного олимпийского комитета, запрещено.

Удивительно, но в этом вопросе россияне обогнали весь мир! Уже в 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме наша российская команда выступала в одинаковой парадной экипировке - белая рубаха и соломенная шляпа, украшенная лентой в цветах национального флага.

На Олимпиаде 1952 года парадная форма была очень сдержанной. Спортсмены были одеты в трикотажные шаровары с минималистской надписью «СССР». Форма, возможно, и не отличалась особенным дизайном, но сшита была качественно и добротно.

В 1956 году на второй летней Олимпиаде советские спортсмены выступили в новой спортивной форме, которая была намного лучше прежней. В спортивных костюмах перестали использовать швейную резинку. Ей на смену пришел воротник с молнией. Сама вещь была всегда синего цвета с белыми полосками по воротнику, молния тоже, как правило, белая.

Для подростков, студентов такая форма была мечтой. А созданная для спортсменов олимпийка быстро завоевала интерес поклонников спорта и ворвалась в уличную моду. Первоначально олимпийка создавалась в качестве верхней части спортивного костюма, была исключительно трикотажной и темно-синего цвета. Какое-то время ее носили везде, даже в театре, и сочетали со всем, с чем только могли. Это была обычная повседневная одежда для молодежи. Тогда было модно все, что так или иначе связано с Олимпиадой.

Впервые я увидел олимпийку в начале 60-х годов в борцовском зале «Динамо», когда сам начал заниматься классической борьбой. В ней ходили известные борцы республики - мастера спорта СССР по самбо, вольной и классической борьбе, а также тренер Р.Азизов.

Мы, начинающие спортсмены, в те годы пытались делать олимпийки сами. На однотонном свитере хлоркой проводили полоску. Получалось неплохо, и мы, гордые, ходили в таких свитерах на тренировку. Такой способ подсказали старшие ребята, отслужившие срочную службу в рядах Советской армии. Они так писали свою фамилию на обмундировании, начиная с пилотки и кончая сапогами.

В 1964 году я уже был в сборной команде «Динамо» среди юношей, где и получил настоящую олимпийку, которая со мной уже более 50 лет.

Ильдар Замалетдинов, учитель, педагог, работник физической культуры Республики Татарстан, кавалер почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федерации»

Уважаемые читатели!

В 2017 году в «Казанских ведомостях» стартовал проект «История Татарстана в вещах», который мы реализовали совместно с Национальным музеем Республики Татарстан и Ассоциацией музеев РТ. Новая рубрика вызвала большой интерес у нашей аудитории, всего вышло 53 выпуска.

В 2021 году мы решили продлить проект в новом формате и расширить географию участников - публиковать истории не только татарстанцев, но и россиян, жителей ближнего зарубежья, тех, кому интересна эта тема. Отныне наша рубрика будет называться «История страны в вещах». Предлагаем принять в ней участие всем, кому есть что рассказать о вещах, в которых отразилось время. Это должны быть истории об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните, какое значение имели эти вещи и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории, так и прошлых веков.

Если вещь у вас сохранилась, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю страны в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Венера ЯКУПОВА, ведущая рубрики, главный редактор газеты «Казанские ведомости»