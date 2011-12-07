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В Дирекции парков и скверов назвали причину повреждения беговых дорожек в парке «Чёрное озеро»

Подрядчик обещал заменить покрытие на вздувшихся и повреждённых дорожках по гарантии до сентября 2021 года.

Повреждения покрытия беговых дорожек в парке «Чёрное озеро» будут устранены до сентября этого года. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

«Действительно, местами резиновое покрытие беговой дорожки в парке „Чёрное озеро“ повреждено. Дирекция парков и скверов контролирует вопрос устранения подрядчиком некачественной укладки», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что нужно учитывать фактор механического повреждения этого покрытия. В ведомстве добавили, что причиной повреждения беговых дорожек вполне могли стать жители, которые катаются на них на самокатах и велосипедах: «При резком торможении на резиновом покрытии остаются следы от колес», — говорится в сообщении. 

Ранее казанцы в соцсетях пожаловались на то, что в парке, который пережил второй этап реконструкции, беговые дорожки оказались в дырах и вздутиях.

КВ
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