В Дирекции парков и скверов назвали причину повреждения беговых дорожек в парке «Чёрное озеро»

Повреждения покрытия беговых дорожек в парке «Чёрное озеро» будут устранены до сентября этого года. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

«Действительно, местами резиновое покрытие беговой дорожки в парке „Чёрное озеро“ повреждено. Дирекция парков и скверов контролирует вопрос устранения подрядчиком некачественной укладки», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что нужно учитывать фактор механического повреждения этого покрытия. В ведомстве добавили, что причиной повреждения беговых дорожек вполне могли стать жители, которые катаются на них на самокатах и велосипедах: «При резком торможении на резиновом покрытии остаются следы от колес», — говорится в сообщении.

Ранее казанцы в соцсетях пожаловались на то, что в парке, который пережил второй этап реконструкции, беговые дорожки оказались в дырах и вздутиях.