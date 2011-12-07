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В Казани пройдет концерт камерного оркестра театра на Булаке

Камерный оркестр выступит в Лядском саду 1 сентября в 15.00.

В Казани в Лядском саду пройдет концерт камерного оркестра театра на Булаке. Зрителем может стать любой желающий, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. Выступление состоится 1 сентября в 15.00. 

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