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Виртуальная выставка «Мы мирные люди – нам не нужна война» открылась в Национальной библиотеке РТ

Экспозиция приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Виртуальная выставка «Мы мирные люди – нам не нужна война» открылась в Национальной библиотеке РТ. Выставку подготовили специалисты отдела периодических изданий Национальной библиотеки Республики Татарстан. 

Экспозиция приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата ежегодно отмечается 3 сентября. На выставке представлены российские и республиканские журналы, газеты, в которых публикуются серьезные аналитические материалы о терроризме и о том, как противостоять этим опасным явлениям современного общества.

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