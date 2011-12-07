Виртуальная выставка «Мы мирные люди – нам не нужна война» открылась в Национальной библиотеке РТ. Выставку подготовили специалисты отдела периодических изданий Национальной библиотеки Республики Татарстан.

Экспозиция приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата ежегодно отмечается 3 сентября. На выставке представлены российские и республиканские журналы, газеты, в которых публикуются серьезные аналитические материалы о терроризме и о том, как противостоять этим опасным явлениям современного общества.