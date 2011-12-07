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13 — 14 ноября в Иннополисе пройдет конференция для IT-специалистов Merge 

На новом масштабном событии соберутся разработчики, маркетологи, digital-дизайнеры, менеджеры, HR-специалисты, а также те, кто только начинает свой путь в IT. 

На конференции вас ждет:

— 1500+ участников: как опытные, так и начинающие представители разных сфер IT,

— 150+ докладов от спикеров-практиков: каждый сможет найти то, что будет ему интересно,

— 7 тематических конференций: «Development Conference», «Digital Conference», «Marketing Conference», «Management Conference», «HR Conference», «Teamlead Conference» и «Образование и карьера в IT»,

— 2 дня эффективного нетворкинга и обсуждения главных трендов IT-сферы в городе высоких технологий.

Иннополис — первый российский город, построенный специально для IT-специалистов. Именно он этой осенью принимает у себя новое масштабное IT-событие Merge (0+), которое  станет уникальной площадкой для обмена опытом ведущих IT-экспертов со всей России. 

Конференция Merge соберет на своей площадке более 100 топовых спикеров-практиков из разных направлений IT: свое участие в качестве спикеров уже подтвердили представители Яндекса, Вконтакте, X5 Group, Evrone, AGIMA, Data Egret и другие.

По промокоду KAZVED15 вы получите скидку 15% на покупку билета категории STANDART и PRO. 

Подробнее: https://mergeconf.ru/

Контакты для связи с организаторами: info@mergeconf.ru 

До встречи на Merge!

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