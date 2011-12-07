Ассоциация перевозчиков РТ начала свою проверку после инцидента с ребенком-инвалидом в автобусе

Ассоциация АТП РТ начала проверку после того, как из казанского автобуса маршрута № 5 выгнали ребенка-инвалида. Об этом «КВ» сообщил ее председатель Сергей Темляков.

Для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, будут изучены все записи с камер видеонаблюдения из салонов всех автобусов маршрута № 5.

«Началась проверка для установления кондуктора и всех обстоятельств. По итогам проверки руководством будет принято решение», — сообщил Темляков.

Напомним, в Казани кондуктор выгнала ребенка-инвалида из автобуса из-за того, что у него было недостаточно средств на транспортной карте. По словам мальчика, никто из взрослых за него не заступился. По данному факту проверку также проводит и прокуратура Казани.