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Ассоциация перевозчиков РТ начала свою проверку после инцидента с ребенком-инвалидом в автобусе

Будут изучены все записи с камер видеонаблюдения из салонов всех автобусов маршрута № 5.

Ассоциация АТП РТ начала проверку после того, как из казанского автобуса маршрута № 5 выгнали ребенка-инвалида. Об этом «КВ» сообщил ее председатель Сергей Темляков. 

Для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, будут изучены все записи с камер видеонаблюдения из салонов всех автобусов маршрута № 5. 

«Началась проверка для установления кондуктора и всех обстоятельств. По итогам проверки руководством будет принято решение», — сообщил Темляков. 

Напомним, в Казани кондуктор выгнала ребенка-инвалида из автобуса из-за того, что у него было недостаточно средств на транспортной карте. По словам мальчика, никто из взрослых за него не заступился. По данному факту проверку также проводит и прокуратура Казани.

КВ
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