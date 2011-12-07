«Это столичность»: власти Татарстана завлекают архитекторов в надежде оживить «мертвый» центр Казани?

В Казани проходит установочная сессия для финалистов III российской молодежной архитектурной биеннале. В списке приглашенных не только архитекторы Москвы и Питера, но и специалисты из-за рубежа. В конечном итоге финалисты биеннале разработают проект реконструкции недостроенного здания на Московской улице, возведение которого началось еще восемь лет назад.

Планы о его изменениях и благоустройстве как раз обсудили на полях сессии. Каким это здание видят власти и социологи, готова ли республика переманивать столичных архитекторов и какие проблемы «убивают» центр Казани, превращая его в пустынный район, читайте в нашем материале.

«Не нужно давать советы»

«Молодым архитекторам не нужно давать советы, им нужно предоставлять возможности», — заявил на лекции замминистра строительства РТ Владимир Кудряшев. Тем более, что республика готова и рада принимать архитекторов откуда угодно, главное, чтобы они показывали результат.

«У нас такое право в республике — все должно быть лучшим. И это правильно, к этому надо стремиться. Не бывает ничего идеального в полном совершенстве, но нужно всегда максимально прилагать усилий, чтобы к этому идеалу идти», — заявил он.

По его словам, качество архитектурных и градостроительных решений становится с каждым днем все выше и выше, но даже на этом фоне Татарстан остается одним из лучших. «По крайней мере в Поволжском регионе», — заверил Кудряшев.

Но тем не менее забот в сфере архитектуры и строительства у республики все равно хватает. «У нас очень большое количество исторических поселений — их 13. Это наше достояние, и там тоже по-простому говоря, непочатый край работы для дизайнеров, архитекторов и градостроителей», — объяснил замминистра строительства РТ.

«Ну да, мы в прошлый раз ошиблись»

Главное отличие Казани от многих других городов России — это умение признавать ошибки, при этом не боясь экспериментировать и бросать вызов. «Мы называем это словом „столичность“. На наш взгляд, столица от центра отличается тем, что столица умеет конвертировать идеи в технологии. Есть много городов России, которые отлично производят идеи. Но вопрос в том, можно ли потом переложить это куда-то в другое место?», — рассуждала социолог и урбанист Марья Леонтьева.

Татарстан по-особенному дружелюбный и открытый к новым людям регион. Правда, только в том случае, если они разделяют его ценности, такие как риск и бесстрашие, умение признать оплошность. «Татарстан — это тот регион, который может сказать: «Ну да, мы в прошлый раз ошиблись, перепридумаем», - заверила Леонтьева.

Такие фразы можно услышать даже на комиссии у Президента Татарстана. «Я сама помню такой пример», — поделилась урбанист. И это право на ошибку и есть вдохновляющий смысл Казани и республики, убеждена она.

Безлюдная, светская и маргинальная: как «спасать» Московскую улицу?

Московская улица — особое место в Казани. Из-за большого количества храмов, мечетей и медресе ее можно назвать пограничной территорией сплетения двух религий. Поэтому архитекторам необходимо подобрать именно тот объект, который бы вписался в облик и атмосферу района, но и помог стать ему более светским, заявила Леонтьева.

«Как мы можем представить культуру, в которой существенный смысл — это религия, торговля и просвещение, если мы не занимаемся экзотизацией, не делаем татарский вариант матрешек, кокошников и балалаек? Но при этом хотим помыслить это место как просветительское», — рассуждала Леонтьева.

К тому же, помимо истории, религии и культуры район отличает и преступность. «Это раздел между светским городом и полумаргинальным, размытым пространством за железной дорогой к воде, где вообще неприятно находиться. Бегают бездомные собаки. Интересные сценарии происходят по вечерам. Это одна из точек для секса в машине, например», — поведала собравшимся социолог. Правда, сразу же добавила: «Это исследование, это не личный опыт».

По ее мнению, в заброшенном здании на Московской, которое финалистам придется реконструировать, было бы неплохо построить жилье. Поскольку многие из тех молодых людей, с кем ей приходилось общаться, высказывали идеи о том, что Московская могла бы быть идеальным место для их родителей. Молодые люди хотят, чтобы их мамы и папы жили в центре, пешком ходили в мечети, объясняет Леонтьева.

Безлюдный центр с элитным жильем

Несмотря на все плюсы центра Казани, среди которых и близость к ключевым местам города, и красивая архитектура, этот район практически не заселен. Плотность населения в историческом центре Казани всего 20 человек на гектар. В то время как в соседних Самаре и Нижнем Новгороде этот показатель достигает значения в 40 человек на гектар. «Центр объективно вымирает вечером и не имеет достаточного наполнения жителями», — возмутилась Леонтьева.

«В районе Забулачья вечером нет людей. Он пустой. Появление жителей, оздоровит эту среду», — согласилась с ней архитектор Гульнара Аскарова.

Одной из проблем сложившейся ситуации стала дороговизна жилья, считает заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров. «В принципе в центре жилье есть. Все новые территории в основном застраивались жильем, но это элитное жилье, которое используется либо как инвестиционное, либо как-то еще. И действительно, по вечерам, когда студенты и работники уезжают из центра, это жилье тоже по сути не живет», — отметил он.

Сейчас рабочего способа решения этой проблемы пока нет. Но возможно, его смогут найти финалисты биеннале, а проект-победитель не только оживит пустующее помещение, но и весь центральный район Казани. А пока властям и экспертам остается только ждать завершения конкурса, финал которой состоится 25−27 ноября.



