Еврокомиссия одобрила сделку по объединению СИБУРа и ТАИФа

Еврокомиссия одобрила сделку по объединению нефтехимических компаний СИБУР и ТАИФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В рамках антимонопольного законодательства ЕС, Еврокомиссия проводит оценки всех сделок о слиянии крупных компаний, которые могут оказать существенное влияние на общий рынок ЕС» — говорится на сайте издания.

Общая стоимость активов компаний после объединения составит 27 млрд долларов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ФАС России одобрил сделку СИБУРа и ТАИФа.