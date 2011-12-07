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Еврокомиссия одобрила сделку по объединению СИБУРа и ТАИФа

Общая стоимость активов компаний составит 27 млрд долларов.

Еврокомиссия одобрила сделку по объединению нефтехимических компаний СИБУР и ТАИФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В рамках антимонопольного законодательства ЕС, Еврокомиссия проводит оценки всех сделок о слиянии крупных компаний, которые могут оказать существенное влияние на общий рынок ЕС» — говорится на сайте издания.

Общая стоимость активов компаний после объединения составит 27 млрд долларов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ФАС России одобрил сделку СИБУРа и ТАИФа.

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