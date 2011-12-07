Из Татарстана в армию России отправят более 3 тыс. человек

Из Татарстана на военную службу планируют отправить более 3 тыс. человек, первые призывники отправят отправятся в армию после 15 октября. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин.

С 1 октября 2021 года началась осенняя призывная кампания. Призыв будет осуществляться до 31 декабря 2021 года.

«В октябре–декабре этого года из республики планируется отправить более 3000 человек», — отметил Погодин.

Так, в Сухопутные войска отправят 37% от общего количества призывников. В войска Национальной гвардии — 14%, ракетные войска стратегического назначения — 11%, Военно-морской флот — 14%, Воздушно — десантные войска и части специального назначения — 10%, а также другие подразделения — 6%.

«В целях профилактики и противодействию коронавирусной инфекции на призывных пунктах и сборном пункте республики оборудованы барьерные зоны, в которых проводится термометрия, дезинфекция рук, выдача медицинских масок», — рассказал военный комиссар.