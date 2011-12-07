Национальная библиотека Татарстана сменила режим работы

С начала октября Национальная библиотека перешла на новый режим работы. Теперь она работает с 9 утра до 21 вечера. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте библиотеки.

Также последний понедельник каждого месяца санитарный день. В это время книжные залы не работают, отметили в соцсети.

Ранее библиотекарь Нацбиблиотеки РТ Юлия Иванова показала корреспонденту «Казанских ведомостей» необычные для нашего понимания детские книги на взрослые темы.