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Национальная библиотека Татарстана сменила режим работы

Она будет открыта до 9 вечера.

С начала октября Национальная библиотека перешла на новый режим работы. Теперь она работает с 9 утра до 21 вечера. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте библиотеки.   

Также последний понедельник каждого месяца санитарный день. В это время книжные залы не работают, отметили в соцсети.

Ранее библиотекарь Нацбиблиотеки РТ Юлия Иванова показала корреспонденту «Казанских ведомостей» необычные для нашего понимания детские книги на взрослые темы.

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