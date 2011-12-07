Повышение зарплаты бюджетникам и выплаты на карту «Мир»: что изменится в законах в октябре

Вакцинироваться теперь можно будет в частных клиниках

С октября россияне смогут вакцинироваться не только в государственных больницах, но и в частных клиниках бесплатно. Правда, необходимо, чтобы медучреждение работало в системе обязательного медицинского страхования.

«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют», — сказал председатель Госдумы, Вячеслав Володин.

Выплаты на первого и второго ребенка будут приходить только на карту «Мир»

С октября выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир». Такое ежемесячное пособие будут получать только те семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен не раньше 1 января 2018 года. Стоит помнить, получить пособие смогут лишь те семьи, где доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе страны.

Бюджетников ждет повышение зарплаты

С этого месяца отдельных бюджетников ждет повышение зарплаты, в эту категорию попали военные, контрактники, срочники, полицейские, таможенники, пожарные, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения. Их оклад будет увеличен на 3,7%. Напомним, что военные в сентябре уже получали единовременные выплаты по 15 тыс. рублей.

«Телевизор» уходит в интернет

Начиная с октября российские телеканалы окончательно перебираются в интернет, Теперь жители страны получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого (Первый канал, России 1, России К, Россия 24, Пятый канал, НТВ, ОТР, ТВ Центр, Матч ТВ, Карусель) и второго мультиплекса (РЕН ТВ, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, ТНТ, СПАС, Звезда, Мир, Муз-ТВ) в интернете. В законе есть соответствующее условие — транслироваться они должны в том же виде, что и по ТВ, без специальных интернет-версий.

Сотовые операторы теперь обязаны предоставлять гражданам ваши данные

Вступает в силу и еще один неоднозначный законопроект, он обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору, конечно же, по запросу, некоторые данные об абонентах — юрлицах и ИП. В частности ведомство сможет получить информацию об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передаче голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. Закон направлен на борьбу с серыми сим-картами.

В России ускорится регистрация новостроек

В стране ускорят сроки регистрации новостроек, но стоит помнить, что сроки регистрации первого договора долевого участия останутся прежними. По новому закону регистрация же составит семь рабочих дней с даты приема документов в МФЦ: пять дней со дня поступления в Росреестр для бумажного заявления и три дня — для электронного.