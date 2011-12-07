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В Казани закрывают барбекю-зону на набережной Кабана

В этом году услугой площадки воспользовались более полутора тысяч человек.

В Казани барбекю-зона на набережной Кабана закрывается до следующего сезона. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте общественного пространства.

Также в этом году у барбекю-зоны появился свой сайт, где можно забронировать место для отдыха. Так, за этот сезон на аренду места для отдыха записались 1486 раз. Самый популярный месяц — август. Именно тогда гости и жители города совершили порядка 508 записей.

Объект располагался на набережные озера Кабан со стороны улицы Хади Такташа между ресторанами «Пир» и «Пашмир».


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