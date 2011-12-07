В общественном транспорте в Казани выявили 58 пассажиров без масок

В казанском общественном транспорте надзорные органы выявили 58 пассажиров без масок, эти меры направлены на соблюдение антикоронавирусных мер. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Из 58 пассажиров 55 надели маски в салоне, а трое покинули автобус.

Всего за сентябрь в казанском общественном транспорте выявили более 17 тыс. пассажиров без средств индивидуальной защиты. После замечаний все пассажиры надели маски, сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Напомним, накануне в казанских трамваях в ходе проверки за день было высажено 25 пассажиров, которые не восприняли замечание надзорных органов надеть маску всерьез.