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В общественном транспорте в Казани выявили 58 пассажиров без масок

Проверки на соблюдение антиковидных мер в общественном транспорте.

В казанском общественном транспорте надзорные органы выявили 58 пассажиров без масок, эти меры направлены на соблюдение антикоронавирусных мер. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Из 58 пассажиров 55 надели маски в салоне, а трое покинули автобус.

Всего за сентябрь в казанском общественном транспорте выявили более 17 тыс. пассажиров без средств индивидуальной защиты. После замечаний все пассажиры надели маски, сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Напомним, накануне в казанских трамваях в ходе проверки за день было высажено 25 пассажиров, которые не восприняли замечание надзорных органов надеть маску всерьез.

КВ
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