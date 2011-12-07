«Безопасные и качественные автодороги»: Татарстан получит 2,6 млрд рублей

Татарстан в 2019 году начнет реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин. «Выбор объектов, включаемых в программу национального проекта, проводится на основании технического состояния дорог, с учетом обращений жителей агломераций в “Народный контроль”, “Карты убитых дорог” Общероссийского народного фронта. Формирование проектов по агломерациям каждый год проходит через процедуру общественного обсуждения», – подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ.